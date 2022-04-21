Мобілізація окупантами жителів Херсона призведе до краху підрозділів РФ, — Арестович

Реалізація планів окупантів провести на тимчасово захопленій території Херсонської області так званий "референдум" та мобілізацію призведе до сумних для них наслідків. Про це в ефірі "Фейгін Live" заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За його словами, можлива мобілізація окупантами жителів Херсонської області закінчиться провалом, оскільки тут переважна більшість підтримує Україну.

Арестович упевнений, що якщо вручити зброю взводу з 30 мобілізованих людей, де буде приблизно 27 тих, хто за Україну, то в бою командира застрелять його солдати. Можливий також вогонь по російським частинам.

"Достатньо одного випадку стрілянини по своїх, щоб підрозділи перестали довіряти один одному", - сказав експерт

"Якщо ж розсипом додати мобілізованих до російських підрозділів, то це матиме для російської армії ще сумніші наслідки", - вважає Арестович.

На думку експерта, на другій стадії війни головні зусилля війська РФ зосередили на просуванні в районі Ізюму та спробах оточити міста Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну.

При цьому він назвав брехнею заяви росЗМІ, що захисники Маріуполя залишилися лише на "Азовсталі", і їх там нібито "добивають".