Арестович назвал враньем то, что сопротивление в Мариуполе якобы только на "Азовстали"

В Мариуполе, несмотря на сложнейшую ситуацию, украинские бойцы держат оборону не только на заводе "Азовсталь", но и в других частях города. Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Он отметил, что в Мариуполе идут интенсивные уличные бои.

"Те, кто знает Мариуполь, видит, что сопротивление есть не только в районе "Азовстали", но и на отдаленных улицах. Причем хорошо отдаленных — некоторые называют даже километры отдаления", — сказал советник главы Офиса президента.

Он назвал враньем заявления росСМИ, что защитники Мариуполя остались только на "Азовстали", и их там якобы "добивают".

Арестович уверен, что наступление российских войск окончится провалом. Об этом, по его словам, свидетельствуют соотношение сил, местность, накопленные вооружения и темпы продвижения в первые дни.

По мнению Арестовича, на второй стадии войны главные усилия войска РФ сосредоточили на продвижении в районе Изюма и попытках окружить города Северодонецк, Рубежное и Попасную. Третья стадия может развиваться по разным сценариям.