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Арестович назвал враньем то, что сопротивление в Мариуполе якобы только на "Азовстали"
В Мариуполе, несмотря на сложнейшую ситуацию, украинские бойцы держат оборону не только на заводе "Азовсталь", но и в других частях города. Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он отметил, что в Мариуполе идут интенсивные уличные бои.
Он назвал враньем заявления росСМИ, что защитники Мариуполя остались только на "Азовстали", и их там якобы "добивают".
Арестович уверен, что наступление российских войск окончится провалом. Об этом, по его словам, свидетельствуют соотношение сил, местность, накопленные вооружения и темпы продвижения в первые дни.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По мнению Арестовича, на второй стадии войны главные усилия войска РФ сосредоточили на продвижении в районе Изюма и попытках окружить города Северодонецк, Рубежное и Попасную. Третья стадия может развиваться по разным сценариям.