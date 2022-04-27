У червні ЗСУ перейдуть у великий наступ — Арестович

До кінця травня Україна отримає достатню кількість важкого озброєння і вже у червні зможе розпочати масштабний наступ. Про це в ефірі "Фейгін Live" заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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За його словами, росіяни на той час спробують створити велике угруповання та провести зустрічні бої. Але перевага завдяки потужній зброї буде вже у ЗСУ.

Арестович зазначив, що військам РФ доведеться стояти у позиційній обороні на величезному просторі – від Харкова до Херсона. При цьому у росіян відсутній другий ешелон.

"Ми громитимемо противника і виганятимемо його з нашої землі", - упевнений експерт.

На думку Арестовича, на другій стадії війни головні зусилля війська РФ зосередили на просуванні в районі Ізюма та спробах оточити міста Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасну.

Він також вважає, що реалізація планів окупантів провести на тимчасово захопленій території Херсонської області так званий "референдум" і мобілізацію призведе до сумних для них наслідків.