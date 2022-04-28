У Харківській області ЗСУ відбили атаки військ РФ та звільнили Кутузівку

На Слобожанському напрямку ворог продовжує перегрупування сил, при цьому українські бійці повернули контроль над населеним пунктом Кутузівка, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Підрозділи РФ намагалися атакувати українські позиції, а також продовжували повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

Але ЗСУ успішно протистояли окупантам та повністю відновили контроль над населеним пунктом Кутузівка.

На Слобожанському напрямку росіяни також розгорнули на Білгородщині до п'яти дивізій балістичних ракет малої дальності "Іскандер-М".

Нагадаємо, російська армія нарощує темпи наступу та найбільш активно діє на Слобожанському та Донецькому напрямках, перекидає додаткові сили під Ізюм.

Продовжуються наступальні дії супротивника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю території Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з окупованим Кримом.