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На Донбасі ЗСУ збили літак і знищили 6 російських танків
У четвер, 28 квітня, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 9 атак росіян та завдали їм суттєвих втрат. Про це повідомляє штаб ООС.
Українські бійці знищили 6 танків, 12 одиниць броньованої техніки, а також артилерійську систему, автомобіль та зенітну установку.
Підрозділи ППО збили один літак, крилату ракету та п'ять безпілотних літальних апаратів.
Нагадаємо, на Слобожанському напрямку ворог продовжує перегрупування сил, при цьому українські бійці повернули контроль над населеним пунктом Кутузівка.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому росіяни розгорнули на Білгородщині до п'яти дивізій балістичних ракет малої дальності "Іскандер-М".
Нагадаємо, російська армія нарощує темпи наступу та найбільш активно діє на Слобожанському та Донецькому напрямках, перекидає додаткові сили під Ізюм.