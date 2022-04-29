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Знищили російський ешелон: українці підірвали міст через Сіверський Донець (ВІДЕО)
У Донецькій області українські військові завдали удару по залізничному мосту через річку Сіверський Донець. Споруду знищено разом із ворожим ешелоном. Про це повідомляє hromadське.
Залізничний міст Лиман-Райгородок через Сіверський Донець. Його знищення підтвердили у прес-службі ООС.
Внаслідок цього порушено комунікації російських військ.
В цей час, за даними ЗМІ, в окупований Ізюм прибув начальник генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов - він особисто командуватиме військами на Донбасі,Підписуйтеся на наш YouTube канал
Візит воєначальника такого рангу говорить про незадовільну ситуацію з координацією та управлінням підрозділами РФ на полі бою.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує перегрупування сил , при цьому українські бійці повернули контроль над населеним пунктом Кутузівка.
Російська армія нарощує темпи наступу та найактивніше діє на Слобожанському та Донецькому напрямах.