На Донбасі російські війська збільшили інтенсивність атак

У п'ятницю, 29 квітня, зросла кількість атак росіян на позиції ЗСУ, але всі вони були успішно відбиті українськими бійцями. Про це повідомляє штаб ООС.

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За добу військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 14 атак ворога. При цьому українці знищили 11 танків, 7 артилерійських систем, 27 одиниць броньованої та 14 автомобільної техніки, одну бойову броньовану машину.

Підрозділи ППО збили один літак та 7 безпілотних літальних апаратів.

Того ж дня на Донеччині українські військові завдали удару по залізничному мосту через річку Сіверський Донець.

Споруду знищено разом з ворожим ешелоном. Це дозволило порушити комунікації російських військ.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує перегрупування сил, при цьому українські бійці повернули контроль над населеним пунктом Кутузівка.