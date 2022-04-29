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На Донбассе российские войска увеличили интенсивность атак
В пятницу, 29 апреля, возросло число атак россиян на позиции ВСУ, но все они были успешно отбиты украинскими бойцами. Об этом сообщает штаб ООС.
За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 14 атак врага. При этом украинцы уничтожили 11 танков, 7 артиллерийских систем, 27 единиц бронированной и 14 автомобильной техники, одну боевую бронированную машину.
Подразделения ПВО сбили один самолет и 7 беспилотных летательных аппаратов.
В тот же день в Донецкой области украинские военные нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Северский Донец.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сооружение уничтожено вместе с вражеским эшелоном. Это позволило нарушить коммуникации российских войск.
На Слобожанском направлении враг продолжает перегруппировку сил, при этом украинские бойцы вернули контроль над населенным пунктом Кутузовка.