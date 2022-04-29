На Донбассе российские войска увеличили интенсивность атак

В пятницу, 29 апреля, возросло число атак россиян на позиции ВСУ, но все они были успешно отбиты украинскими бойцами. Об этом сообщает штаб ООС.

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За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 14 атак врага. При этом украинцы уничтожили 11 танков, 7 артиллерийских систем, 27 единиц бронированной и 14 автомобильной техники, одну боевую бронированную машину.

Подразделения ПВО сбили один самолет и 7 беспилотных летательных аппаратов.

В тот же день в Донецкой области украинские военные нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Северский Донец.

Сооружение уничтожено вместе с вражеским эшелоном. Это позволило нарушить коммуникации российских войск.

На Слобожанском направлении враг продолжает перегруппировку сил, при этом украинские бойцы вернули контроль над населенным пунктом Кутузовка.