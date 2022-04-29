Біля окупованого Херсона відбулася перестрілка між бурятами та чеченцями - розвідка

В окупованому російською армією селі Киселівка Чорнобаївської сільської громади Херсонської області відбулася перестрілка між військовими чеченської та бурятської національності, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За даними відомства, у нічному інциденті відзначились по понад 50 учасників з кожного боку, але точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

"Причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та "нерівноправності" умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості "загороджувальних загонів". Їхнє завдання – спонукати підрозділи окупантів до активних дій, тобто відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати", - пояснили у ГУР.

Також, за даними військової розвідки, причиною конфлікту стала нерівномірність розподілу награбованого окупантами, оскільки "основний зиск від мародерства отримують ті ж чеченці".

Окрім цього, ГУР повідомляє, що з причини небажання брати участь у наступальних діях виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів Збройних сил РФ у окупованому селі Федорівка Запорізької області.

"Росіяни жаліються місцевим жителям на обман при підписанні контрактів та отриманні згоди на участь у бойових діях. З'ясувалось, що російським контрактникам була обіцяна операція за "кримським сценарієм". Тобто, відсутність спротиву з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби", - кажуть українські розвідники.

Натомість, побачивши реальну картину, багато росіян відмовилось вести подальшу службу, що спричинило конфлікт, розбиратися в якому прибули представники Федеральної служби безпеки РФ. Частину військовослужбовців після проведених допитів, за даними ГУР, увезли в невідомому напрямку, і до місця несення служби вони не повернулись.

Нагадаємо також, що раніше ГУР повідомляло, що російська влада планує провести примусову мобілізацію серед мешканців окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.