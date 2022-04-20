Росія планує мобілізувати українців на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей

Російська влада планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової "мобілізації". Після її проведення ФСБ РФ планує кинути "мобілізованих" українців на гарячі ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів. Фактично це спроба знищити Україну руками українців", — йдеться у повідомленні.

При цьому для проведення референдумів заздалегідь збираються особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, нібито для отримання гуманітарної допомоги або соціальних виплат. У день "голосування" співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців.

"Вказана спецоперація має такі цілі: знищення представників українського етносу; проведення пропагандистських заходів із нав'язуванням населенню Росії та світу міфу у тому, що "звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами". Це ще один злочин путінського режиму проти України та доказ геноциду, який проводиться проти української нації", — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні, Миколаївській та Запорізькій областях російські окупанти готуються до псевдореферендуму. Проте місцеві жителі кажуть, що не підуть голосувати.