Россия планирует мобилизовать украинцев на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей

Российские власти планируют провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей преследуют цель объявления принудительной "мобилизации". После ее проведения ФСБ РФ планирует бросить "мобилизованных" украинцев на горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов. Фактически это попытка уничтожить Украину руками украинцев", — говорится в сообщении.

При этом для проведения "референдумов" заблаговременно собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения "гуманитарной помощи" или социальных выплат. В день "голосования" сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев.

"Указанная спецоперация преследует следующие цели: уничтожение представителей украинского этноса; проведение пропагандистских мероприятий с навязыванием населению России и мира мифа о том, что "освобожденное от нацистов население областей начало бороться с националистическими батальонами". Это еще одно преступление путинского режима против Украины и доказательство геноцида, проводимого против украинской нации", — отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне, Николаевской и Запорожской областях российские оккупанты готовятся к псевдореферендумам. Однако местные жители говорят, что не пойдут голосовать.