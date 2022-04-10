В Новой Каховке готовятся к "референдуму" о создании "ХНР" – Генштаб

Во временно оккупированной Новой Каховке агрессоры готовят агитационные материалы для проведения "референдума" о создании так называемой "Херсонской народной республики".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения "референдума" по созданию так называемой "Херсонской народной республики", – говорится в сообщении.

Подготовку в Херсонской области пресловутого "референдума" о создании "ХНР" подтвердил депутат областного совета Сергей Хлань.

"Оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского областного совета с вопросом, готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался", – написал Хлань на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что оккупанты похитили главного редактора издания “Новая Каховка Сити” Александра Гунько.

Кроме этого, на редакционную почту издания "Новая Каховка Сити" ранее приходило письмо с предложением сотрудничества и призывом освещать события "правильно".

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. В связи с этим, Верховная Рада объявила военное положение.

В этот же день часть Херсонской области оказалась под властью оккупантов. В частности, все государственные структуры в Геническом районе, а также Северо-Крымский канал, города Алешки, Новая Каховка и Каховская ГЭС перешли под контроль захватчиков.