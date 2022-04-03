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Оккупанты похители главреда местного издания на Херсонщине

Оккупанты похители главреда местного издания на Херсонщине
Александр Гунько. Фото со страницы журналиста на Facebook

Оккупанты похитили главного редактора издания Новая Каховка Сити Александра Гунько. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

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"В Новой Каховке Херсонской области российские кафиры провели обыск в доме известного местного журналиста, главного редактора Новая Каховка Сити Александра Гунько. После обыска изъяты телефоны и электронные устройства, а журналист задержан", — сообщает НСЖУ со ссылкой на местных журналистов.

Также сообщается, что на редакционную почту издания Новая Каховка Сити ранее приходило письмо с предложением сотрудничества и призывом освещать события "правильно".

Напомним, 1 апреля в районе села Гута Межигорская в Киевской области полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина.

Автор:
Степан Крьока