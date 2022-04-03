Оккупанты похители главреда местного издания на Херсонщине

Оккупанты похитили главного редактора издания Новая Каховка Сити Александра Гунько. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

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"В Новой Каховке Херсонской области российские кафиры провели обыск в доме известного местного журналиста, главного редактора Новая Каховка Сити Александра Гунько. После обыска изъяты телефоны и электронные устройства, а журналист задержан", — сообщает НСЖУ со ссылкой на местных журналистов.

Также сообщается, что на редакционную почту издания Новая Каховка Сити ранее приходило письмо с предложением сотрудничества и призывом освещать события "правильно".

Напомним, 1 апреля в районе села Гута Межигорская в Киевской области полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина.