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Окупанти викрадачі головного редактора місцевого видання на Херсонщині
Окупанти викрали головного редактора видання Нова Каховка Сіті Олександра Гунька. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.
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"У Новій Каховці Херсонської області російські окупанти провели обшук у будинку відомого місцевого журналіста, головного редактора Нова Каховка Сіті Олександра Гунька. Після обшуку вилучено телефони та електронні пристрої, а журналіста затримано", - повідомляє НСЖУ з посиланням на місцевих журналістів.
Також повідомляється, що на редакційну пошту видання Нова Каховка Сіті раніше надходив лист із пропозицією співпраці та закликом висвітлювати події "правильно".
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