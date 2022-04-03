Окупанти викрадачі головного редактора місцевого видання на Херсонщині

Окупанти викрали головного редактора видання Нова Каховка Сіті Олександра Гунька. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

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"У Новій Каховці Херсонської області російські окупанти провели обшук у будинку відомого місцевого журналіста, головного редактора Нова Каховка Сіті Олександра Гунька. Після обшуку вилучено телефони та електронні пристрої, а журналіста затримано", - повідомляє НСЖУ з посиланням на місцевих журналістів.

Також повідомляється, що на редакційну пошту видання Нова Каховка Сіті раніше надходив лист із пропозицією співпраці та закликом висвітлювати події "правильно".

Нагадаємо, 1 квітня в районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна.