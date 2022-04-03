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Окупанти викрадачі головного редактора місцевого видання на Херсонщині

Окупанти викрадачі головного редактора місцевого видання на Херсонщині

Окупанти викрали головного редактора видання Нова Каховка Сіті Олександра Гунька. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

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"У Новій Каховці Херсонської області російські окупанти провели обшук у будинку відомого місцевого журналіста, головного редактора Нова Каховка Сіті Олександра Гунька. Після обшуку вилучено телефони та електронні пристрої, а журналіста затримано", - повідомляє НСЖУ з посиланням на місцевих журналістів.

Також повідомляється, що на редакційну пошту видання Нова Каховка Сіті раніше надходив лист із пропозицією співпраці та закликом висвітлювати події "правильно".

Нагадаємо, 1 квітня в районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна.

Автор:
Степан Крьока