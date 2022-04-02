Под Киевом российские оккупанты убили украинского журналиста – прокуратура

1 апреля в районе села Гута Межигорская в Киевской области полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина.

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Как сообщает пресс-служба Офиса прокуратуры Украины, связь с фотожурналистом, освещавшим события, связанные с военной агрессией Российской Федерации на территории Киевской области, исчезла в марте 2022 года.

"Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорска Вышгородского района. По предварительной информации безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.

Вышгородская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины).

По данным издания "Левый берег", 13 марта Максим Левин в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа, отправились в населенный пункт Гута Межигорская документировать последствия российской агрессии.

Позднее, как сообщает издание, стало известно, что в районе, где Макс собирался работать, начались боевые действия.

Макс Левин родился 7 июля 1981 года в Киевской области. После окончания средней школы Левин получил образование по специальности "инженер компьютерных систем" в Киевском политехническом институте и работал фотожурналистом.

Он работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор многих украинских и международных изданий.