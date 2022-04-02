Під Києвом російські окупанти вбили українського журналіста – прокуратура

1 квітня в районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна.

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Як повідомляє пресслужба Офісу прокуратури України, зв'язок із фотожурналістом, який висвітлював події, пов'язані з військовою агресією Російської Федерації на території Київської області, зник у березні 2022 року.

"Тіло журналіста знайдено на території села Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією, беззбройного Максима Левіна військовослужбовці Збройних сил РФ убили двома пострілами зі стрілецької зброї", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.

Вишгородська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво з кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 КК України).

За даними видання "Лівий берег", 13 березня Максим Левін у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця і минулого фотографа, вирушив до населеного пункту Гута Межигірська документувати наслідки російської агресії.

Пізніше, як повідомляє видання, стало відомо, що у районі, де Макс збирався працювати, розпочалися бойові дії.

Макс Левін народився 7 липня 1981 року у Київській області. Після закінчення середньої школи Левін здобув освіту за спеціальністю "інженер комп'ютерних систем" у Київському політехнічному інституті та працював фотожурналістом.

Він працював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських та міжнародних видань.