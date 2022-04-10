У Новій Каховці готуються до "референдуму" щодо створення "ХНР" – Генштаб

У тимчасово окупованій Новій Каховці агресори готують агітаційні матеріали для "референдуму" про створення так званої "Херсонської народної республіки".

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Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних Сил України.

"У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих друкарень для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення "референдуму" щодо створення так званої "Херсонської народної республіки" , - йдеться у співвідношенні .

Підготовку на Херсонщині горезвісного "референдуму" про створення "ХНР" підтвердив депутат обласної ради Сергій Хлань.

"Окупанти дзвонять телефоном депутатам Херсонської обласної ради з питанням, чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився", - написав Хлань на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що окупанти викрали головного редактора “Нової Каховки Сіті” Олександра Гунька.

Крім цього, на редакційну пошту видання "Нова Каховка Сіті" раніше надходив лист із пропозицією співпраці та закликом висвітлювати події "правильно".

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. У зв'язку з цим Верховна Рада оголосила військовий стан .

Цього ж дня частина Херсонщини опинилася під владою окупантів. Зокрема, всі державні структури у Генічному районі, а також Північно-Кримський канал, міста Олешки, Нова Каховка та Каховська ГЕС перейшли під контроль загарбників .