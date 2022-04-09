Окупанти викрали колишнього голову Херсонської облдержадміністрації Путілова

Сьогодні, 9 квітня російські військові у Херсоні викрали колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, невідомі у масках відвезли Путілова у невідомому напрямку.

"Годину назад у Херсоні окупанти в масках схопили та відвезли у невідомому напрямку колишнього голову Херсонської ОДА, народного депутата ВР України VII скликання Путілова Андрія Станіславовича", – написав Геращенко.

Андрій Путілов очолював Херсонську облдержадміністрацію з 9 вересня 2014 року до 19 грудня 2015 року.

З 4 грудня 2015 року Путілов очолював Херсонську обласну раду. Балотувався на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року, отримав лише друге місце. 9 вересня 2016 року Херсонська обласна рада звільнила його з посади голови ради.

Нагадаємо, наприкінці березня представники російських окупаційних військ викрали мера Голої Пристані Херсонської області Олександра Бабича.

Зазначимо, що Бабич до цього регулярно публікував на своїй Facebook сторінці відеозвернення: останнє з них було зроблено вдень 27 березня. До цього мер також повідомив про зникнення старости села Стара Збур'ївка.

Раніше також повідомлялося про викрадення, зокрема, мерів Мелітополя, Скадовська, згаданого Берислава, Дніпрорудного, голів Великобурлуцької селищної та Циркунівської сільської громад Харківської області, а також ряду депутатів місцевих рад та інших місцевих чиновників на захоплених територіях.

Відомо, що декого з них відпустили або обміняли, як мера Мелітополя Івана Федорова, який був вивезений окупантами до Луганська і незабаром обміняний на дев'ятьох російських солдатів-строковиків.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив напередодні, що деякі з викрадених на окупованих Росією територіях мерів було вбито, проте не уточнив, кого має на увазі.