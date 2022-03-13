В Запорожской области похитили мэра Днепрорудного

Сегодня, 13 марта, в Запорожской области неизвестные похитили городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Военные преступления становятся системными. Похищен городской голова Днепрорудного Матвеев Евгений Сергеевич", – написал глава ЗОВА.

Ранее в оккупированном Мелитополе россияне похитили городского голову Ивана Федорова.

Незадолго до этого Федоров опубликовал в своем Facebook благодарность мелитопольским предпринимателям, которые оказали значительную поддержку штабу социальной помощи.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями международных СМИ сообщил, что мэр Мелитополя жив, но россияне его пытают.

Напомним, оккупанты могут принуждать власти оккупированных городов к необходимым для РФ действиями.

Так, городской голова Энергодара Дмитрий Орлов опубликовал видеообращение, в котором заявил, что в результате обстрелов Запорожской АЭС потерь среди мирного населения нет, а энергоблоки работают в нормальном режиме.

В "Энергоатоме" подозревают, что он сделал это не по собственной воле, а под угрозой жизни.