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В Запорожской области похитили мэра Днепрорудного
Сегодня, 13 марта, в Запорожской области неизвестные похитили городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Военные преступления становятся системными. Похищен городской голова Днепрорудного Матвеев Евгений Сергеевич", – написал глава ЗОВА.
Ранее в оккупированном Мелитополе россияне похитили городского голову Ивана Федорова.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Незадолго до этого Федоров опубликовал в своем Facebook благодарность мелитопольским предпринимателям, которые оказали значительную поддержку штабу социальной помощи.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями международных СМИ сообщил, что мэр Мелитополя жив, но россияне его пытают.
Напомним, оккупанты могут принуждать власти оккупированных городов к необходимым для РФ действиями.
Так, городской голова Энергодара Дмитрий Орлов опубликовал видеообращение, в котором заявил, что в результате обстрелов Запорожской АЭС потерь среди мирного населения нет, а энергоблоки работают в нормальном режиме.
В "Энергоатоме" подозревают, что он сделал это не по собственной воле, а под угрозой жизни.