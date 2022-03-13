У Запорізькій області викрали мера Дніпрорудного

Сьогодні, 13 березня, у Запорізькій області невідомі викрали міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Матвєєва Євгена Сергійовича", – написав глава ЗОВА.

Раніше в окупованому Мелітополі росіяни викрали міського голови Івана Федорова.

Незадовго до цього Федоров опублікував у своєму Facebook подяку мелітопольським підприємцям, які надали значну підтримку штабу соціальної допомоги.

Згодом президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками міжнародних ЗМІ повідомив, що мер Мелітополя живий, але росіяни його катують.

Нагадаємо, окупанти можуть примушувати владу окупованих міст до необхідних для РФ дій.

Так, міський голова Енергодару Дмитро Орлов опублікував відеозвернення, в якому заявив, що внаслідок обстрілів Запорізької АЕС втрат серед мирного населення немає, а енергоблоки працюють у нормальному режимі.

В "Енергоатомі" підозрюють, що він зробив це не з власної волі, а під загрозою життю.