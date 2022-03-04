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"Войска РФ не стреляли по мирным жителям": мэр Энергодара мог записать видео под дулом автомата – "Энергоатом"
Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов опубликовал видеообращение, в котором заявил, что в результате обстрелов Запорожской АЭС потерь среди мирного населения нет, а энергоблоки работают в нормальном режиме.
Кроме этого, Орлов призвал мирное население не провоцировать российских военных. И что российские оккупанты якобы не стреляли в мирное население, а если и стреляли – то холостыми патронами.
Видеообращение Орлов опубликовал в Telegram. При этом, на его Facebook-странице такого обращения нет.
Как сообщает пресс-служба госпредприятия "Энергоатом", видео могло быть записано под дулом автомата.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Есть высокая вероятность, что недавнее выступление мэра Энергодара было записано под дулом автомата. Подобные видео могут появляться и от других удерживаемых оккупантами в админзданиях руководителей ЗАЭС", — говорится в сообщении.
По информации МВД, около Энергодара сосредоточены около 90 единиц техники, подразделения кадыровцев, которые имели тепловизоры и оружие для эффективного боя в ночных условиях.
Представители станции заявляют, что в настоящее время на крупнейшей АЭС Европы есть реальная угроза ядерной опасности. Из-за обстрелов был отключен один блок.
Напомним, вчера, 3 марта, войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.
После этого оккупанты захватили административный корпус Запорожской атомной электростанции.