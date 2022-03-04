"Войска РФ не стреляли по мирным жителям": мэр Энергодара мог записать видео под дулом автомата – "Энергоатом"

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов опубликовал видеообращение, в котором заявил, что в результате обстрелов Запорожской АЭС потерь среди мирного населения нет, а энергоблоки работают в нормальном режиме.

Кроме этого, Орлов призвал мирное население не провоцировать российских военных. И что российские оккупанты якобы не стреляли в мирное население, а если и стреляли – то холостыми патронами.

Видеообращение Орлов опубликовал в Telegram. При этом, на его Facebook-странице такого обращения нет.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия "Энергоатом", видео могло быть записано под дулом автомата.

"Есть высокая вероятность, что недавнее выступление мэра Энергодара было записано под дулом автомата. Подобные видео могут появляться и от других удерживаемых оккупантами в админзданиях руководителей ЗАЭС", — говорится в сообщении.

По информации МВД, около Энергодара сосредоточены около 90 единиц техники, подразделения кадыровцев, которые имели тепловизоры и оружие для эффективного боя в ночных условиях.

Представители станции заявляют, что в настоящее время на крупнейшей АЭС Европы есть реальная угроза ядерной опасности. Из-за обстрелов был отключен один блок.

Напомним, вчера, 3 марта, войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.

После этого оккупанты захватили административный корпус Запорожской атомной электростанции.