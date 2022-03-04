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Під дулом автомату: мер Енергодару звернувся до жителів міста з заспокійливою промовою
Міський голова Енергодару Дмитро Орлов опублікував відеозвернення, в якому заявив, що внаслідок обстрілів Запорізької АЕС втрат серед мирного населення немає, а енергоблоки працюють у нормальному режимі. В НАЕК “Енергоатом” вважають, що це він міг зробити не за власною ініціативою, а під примусом россійських військових.
Окрім цього, Орлов закликав мирне населення не провокувати російських військових. І що російські окупанти нібито не стріляли у мирне населення, а якщо й стріляли, то холостими патронами.
Відеозвернення Орлов опублікував у Telegram. При цьому на його Facebook-сторінці такого звернення немає.
Як повідомляє прес-служба держпідприємства "Енергоатом", відео могло бути записане під дулом автомата.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Є висока ймовірність, що нещодавній виступ мера Енергодара був записаний під дулом автомата. Подібні відео можуть з'являтися і від інших утримуваних окупантами в адмінбудівлях керівників ЗАЕС", — йдеться у повідомленні.
За інформацією МВС, біля Енергодару зосереджено близько 90 одиниць техніки, підрозділи кадировців, які мали тепловізори та зброю для ефективного бою в нічних умовах.
Представники станції заявляють, що на даний момент на найбільшій АЕС Європи є реальна загроза ядерної небезпеки. Через обстріл було відключено один блок.
Нагадаємо, вчора, 3 березня, війська РФ прорвалися до Енергодару і обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникла пожежа в навчально-тренувальному корпусі.
Після цього окупанти захопили адміністративний корпус Запорізької атомної електростанції.