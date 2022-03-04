Під дулом автомату: мер Енергодару звернувся до жителів міста з заспокійливою промовою

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов опублікував відеозвернення, в якому заявив, що внаслідок обстрілів Запорізької АЕС втрат серед мирного населення немає, а енергоблоки працюють у нормальному режимі. В НАЕК “Енергоатом” вважають, що це він міг зробити не за власною ініціативою, а під примусом россійських військових.

Окрім цього, Орлов закликав мирне населення не провокувати російських військових. І що російські окупанти нібито не стріляли у мирне населення, а якщо й стріляли, то холостими патронами.

Відеозвернення Орлов опублікував у Telegram. При цьому на його Facebook-сторінці такого звернення немає.

Як повідомляє прес-служба держпідприємства "Енергоатом", відео могло бути записане під дулом автомата.

"Є висока ймовірність, що нещодавній виступ мера Енергодара був записаний під дулом автомата. Подібні відео можуть з'являтися і від інших утримуваних окупантами в адмінбудівлях керівників ЗАЕС", — йдеться у повідомленні.

За інформацією МВС, біля Енергодару зосереджено близько 90 одиниць техніки, підрозділи кадировців, які мали тепловізори та зброю для ефективного бою в нічних умовах.

Представники станції заявляють, що на даний момент на найбільшій АЕС Європи є реальна загроза ядерної небезпеки. Через обстріл було відключено один блок.

Нагадаємо, вчора, 3 березня, війська РФ прорвалися до Енергодару і обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникла пожежа в навчально-тренувальному корпусі.

Після цього окупанти захопили адміністративний корпус Запорізької атомної електростанції.