Оккупанты похитили мэра Мелитополя Федорова — Офис президента

В оккупированном Мелитополе россияне похитили городского голову Ивана Федорова. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"По предварительной информации час назад оккупантами был похищен мэр города Мелитополь Иван Федоров", — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего пока неизвестны.

Незадолго до этого Федоров опубликовал в своем Facebook благодарность мелитопольским предпринимателям, которые оказали значительную поддержку штабу социальной помощи.

Напомним, оккупанты могут принуждать власти оккупированных городов к необходимым для РФ действиями. Так, городской голова Энергодара Дмитрий Орлов опубликовал видеообращение, в котором заявил, что в результате обстрелов Запорожской АЭС потерь среди мирного населения нет, а энергоблоки работают в нормальном режиме. В "Энергоатоме" подозревают, что он сделал это не по собственной воле, а под угрозой жизни.

А городской голова Купянска Геннадий Мацегора обратился к командованию Вооруженных сил Российской Федерации, незаконно расположенным на территории Купянска, с предложением о предоставлении поддержки и материального обеспечения во время нахождения российских военных на территории города. Мэру объявили подозрение в госизмене.