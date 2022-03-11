Окупанти викрали мера Мелітополя Федорова — Офіс президента

В окупованому Мелітополі росіяни викрали міського голови Івана Федорова. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"За попередньою інформацією, годину тому окупантами було викрадено мера міста Мелітополь Івана Федорова", — йдеться у повідомленні.

Подробиці події поки що невідомі.

Незадовго до цього Федоров опублікував у своєму Facebook подяку мелітопольським підприємцям, які надали значну підтримку штабу соціальної допомоги.

Нагадаємо, окупанти можуть примушувати владу окупованих міст до необхідних для РФ дій. Так, міський голова Енергодару Дмитро Орлов опублікував відеозвернення, в якому заявив, що внаслідок обстрілів Запорізької АЕС втрат серед мирного населення немає, а енергоблоки працюють у нормальному режимі. В "Енергоатомі" підозрюють, що він зробив це не з власної волі, а під загрозою життю.

А міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора звернувся до командування Збройних сил Російської Федерації, незаконно розташованого на території Куп'янська, з пропозицією про надання підтримки та матеріального забезпечення під час перебування російських військових на території міста. Меру оголосили підозру у держзраді.