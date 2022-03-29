Российские оккупанты похитили мэра Голой Пристани

Представители российских оккупационных войск похитили мэра Голой Пристани Херсонской области Александра Бабича. Как сообщает Офис генерального прокурора, уже открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

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"По данным следствия, 28 марта военнослужащие Вооруженных сил РФ, угрожая огнестрельным оружием, похитили и удерживают в заложниках председателя Голопристанского городского совета. В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств происшествия и причастных лиц", - говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Ассоциации городов Украины и мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что кроме Бабича оккупанты продолжают удерживать мэра Берислава Александра Шаповалова.

"Орда продолжает зверствовать на временно оккупированных территориях Украины. Убийства, похищения и пытки гражданских – вот что делает российский агрессор, пришедший уничтожить Украину и украинцев. За время войны, с 24 февраля, оккупанты похитили 11 городских голов и 8 других должностных лиц муниципалитетов", - добавил он.

Кличко подчеркнул, что похищение глав сельских, поселковых и городских общин, особенно в военное время, подвергает опасности всех их жителей, поскольку все критическое управление, жизнеобеспечение, принятие важных решений, от которых зависит их судьба, возлагается на именно на мэров.

Отметим, что Бабич до этого регулярно публиковал на своей Facebook-странице видеообращения: последнее из них было сделано днем 27 марта. До этого мэр также сообщил об исчезновении старосты села Старая Збурьевка.

Напомним, что ранее также сообщалось о похищении, в частности, мэров Мелитополя, Скадовска, упомянутого Берислава, Днепрорудного, глав Великобурлукской поселковой и Циркуновской сельской общин Харьковской области, а также ряда депутатов местных советов и других местных чиновников на захваченных территориях. Известно, что кое-кого из них отпустили либо обменяли, как мэра Мелитополя Ивана Федорова, который был вывезен оккупантами в Луганск и вскоре обменян на девятерых российских солдат-срочников.

При этом президент Владимир Зеленский заявил накануне, что некоторые из похищенных на оккупированных Россией территориях мэров были убиты, однако не уточнил, кого имеет в виду. Ранее сообщалось лишь о гибели главы оккупированной российскими войсками Гостомельской поселковой общины Киевской области Юрия Прилипко.