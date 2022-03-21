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На Херсонщине похитили мэра города Берислав

На Херсонщине похитили мэра города Берислав
Александр Шаповалов. Фото: Facebook

19 марта около 11:00 российские оккупанты похитили городского голову Берислава Александра Шаповалова и одного местного активиста. 

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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации (ОГА). 

"Уже трое суток они находятся в плену, вчера Александру Николаевичу разрешили позвонить по телефону родным и успокоить их. У мужчины проблемы с сердцем, тяжело перенес заболевание коронавирусом. Родные переживают за состояние здоровья Александра Шаповалова", – говорится в сообщении. 

В ОГА отмечают, что на сегодняшний день точное место нахождения Александра Шаповалова и других пленных неизвестно.  

"К сожалению, в Херсонской области такие случаи не единичны. Каждый день поступают сообщения о захвате и похищении представителей власти и активистов, общественных деятелей из всей области. Вместе с центральной властью делаем все, чтобы пленники вернулись скорее домой", – подчеркнули в облгосадминистрации. 

В свою очередь в горсовете Берислава сообщили, что мэра и местного активиста конвоировали в Новую Каховку на разговор с представителями РФ.  

"Цель разговора неизвестна. Они третий день удерживаются военными РФ. В воскресенье Александру Николаевичу дали возможность позвонить по телефону, чтобы успокоить родных. На сегодня городской голова находится под их контролем. Физическое, эмоциональное состояние и местонахождение неизвестны", – проинформировали в горсовете.  

Напомним, 11 марта в оккупированном Мелитополе россияне похитили городского голову  Федорова. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями международных СМИ сообщил, что мэр Мелитополя жив, но россияне его пытают.

Позднее, 13 марта, в Запорожской области неизвестные похитили городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева.

16 марта Ивана Федорова оккупанты освободили из плена, обменяв его на девять российских солдат-срочников.

Автор:
Дмитрий Нарожный