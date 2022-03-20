Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Энергодаре похитили заместителя городского головы

В Энергодаре похитили заместителя городского головы
Иван Самойдюк. Фото: Facebook

Российские оккупанты похитили заместителя городского головы Энергодара (Запорожская область) Ивана Самойдюка. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. 

По его словам, оккупанты, не добившиеся от городских властей никакого сотрудничества, пошли на откровенные преступные действия.  

"Похищен первый заместитель городского головы Иван Самойдюк! В каком он состоянии, нам неизвестно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен!" – написал городской голова. 

Орлов также сообщил, что оккупанты начали физическое, психологическое давление на активных в своей публичной деятельности жителей Энергодара.  

В частности, они продолжают разыскивать тех энергодарцев, в принципиальной позиции которых видят угрозу. 

"Просим депутатов, активистов и публичных энергодарцев сейчас соблюдать максимальную осторожность. Не отвечайте на незнакомые телефоны, не рассказывайте никому о своем фактическом местонахождении. А всех граждан просим сейчас максимально объединиться, поддержать Энергодар, который был и останется Украиной!!!!!!!!!!" – подчеркнул Орлов. 

Мэр также призвал горожан прийти в 14:00 в здание городского совета, чтобы заявить о своем категорическом несогласии по похищению и содержанию в неволе граждан Украины. 

Напомним, 11 марта в оккупированном Мелитополе россияне похитили городского голову  Федорова. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями международных СМИ сообщил, что мэр Мелитополя жив, но россияне его пытают.

Позднее, 13 марта, в Запорожской области неизвестные похитили городского голову Днепрорудного  Матвеева.

16 марта Ивана Федорова оккупанты освободили из плена, обменяв его на девять российских солдат-срочников.

Автор:
Дмитрий Нарожный