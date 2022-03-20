В Энергодаре похитили заместителя городского головы

Российские оккупанты похитили заместителя городского головы Энергодара (Запорожская область) Ивана Самойдюка.

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Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, оккупанты, не добившиеся от городских властей никакого сотрудничества, пошли на откровенные преступные действия.

"Похищен первый заместитель городского головы Иван Самойдюк! В каком он состоянии, нам неизвестно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен!" – написал городской голова.

Орлов также сообщил, что оккупанты начали физическое, психологическое давление на активных в своей публичной деятельности жителей Энергодара.

В частности, они продолжают разыскивать тех энергодарцев, в принципиальной позиции которых видят угрозу.

"Просим депутатов, активистов и публичных энергодарцев сейчас соблюдать максимальную осторожность. Не отвечайте на незнакомые телефоны, не рассказывайте никому о своем фактическом местонахождении. А всех граждан просим сейчас максимально объединиться, поддержать Энергодар, который был и останется Украиной!!!!!!!!!!" – подчеркнул Орлов.

Мэр также призвал горожан прийти в 14:00 в здание городского совета, чтобы заявить о своем категорическом несогласии по похищению и содержанию в неволе граждан Украины.

Напомним, 11 марта в оккупированном Мелитополе россияне похитили городского голову Федорова. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями международных СМИ сообщил, что мэр Мелитополя жив, но россияне его пытают.

Позднее, 13 марта, в Запорожской области неизвестные похитили городского голову Днепрорудного Матвеева.

16 марта Ивана Федорова оккупанты освободили из плена, обменяв его на девять российских солдат-срочников.