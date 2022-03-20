В Енергодарі викрали заступника міського голови

Російські окупанти викрали заступника міського голови Енергодара (Запорізька область) Івана Самойдюка.

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Про це у своєму Telegram-каналі заявив мер Енергодару Дмитро Орлов.

За його словами, окупанти, які не домоглися від міської влади жодної співпраці, пішли на відверті злочинні дії.

"Викрадено першого заступника міського голови Івана Самойдюка! У якому він стані, нам невідомо! На зв'язок не виходить з учорашнього дня. А сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрали!" — написав міський голова.

Орлов також повідомив, що окупанти розпочали фізичний, психологічний тиск на активних у своїй публічній діяльності мешканців Енергодару.

Зокрема, вони продовжують розшукувати тих енергодарців, у принциповій позиції яких вбачають загрозу.

"Просимо депутатів, активістів та публічних енергодарців зараз дотримуватись максимальної обережності. Не відповідайте на незнайомі телефони, не розповідайте нікому про своє фактичне місцезнаходження. А всіх громадян просимо зараз максимально об'єднатися, підтримати Енергодар, який був і залишиться Україною!!!!!!!!!!" – наголосив Орлов.

Мер також закликав городян прийти о 14:00 до будівлі міської ради, щоб заявити про свою категоричну незгоду щодо викрадення та утримання у неволі громадян України.

Нагадаємо, 11 березня в окупованому Мелітополі росіяни викрали міського голову Федорова. Згодом президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками міжнародних ЗМІ повідомив, що мер Мелітополя живий, але росіяни його катують.

Пізніше, 13 березня, у Запорізькій області невідомі викрали міського голову Дніпрорудного Матвєєва.

16 березня Івана Федорова окупанти звільнили з полону, обмінявши його на дев'ять російських солдатів-строковиків.