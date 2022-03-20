Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

В Енергодарі викрали заступника міського голови

В Енергодарі викрали заступника міського голови
Іван Самойдюк. Фото: Facebook

Російські окупанти викрали заступника міського голови Енергодара (Запорізька область) Івана Самойдюка.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це у своєму Telegram-каналі заявив мер Енергодару Дмитро Орлов.  

За його словами, окупанти, які не домоглися від міської влади жодної співпраці, пішли на відверті злочинні дії.  

"Викрадено першого заступника міського голови Івана Самойдюка! У якому він стані, нам невідомо! На зв'язок не виходить з учорашнього дня. А сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрали!"  написав міський голова.  

Орлов також повідомив, що окупанти розпочали фізичний, психологічний тиск на активних у своїй публічній діяльності мешканців Енергодару.  

Зокрема, вони продовжують розшукувати тих енергодарців, у принциповій позиції яких вбачають загрозу.  

"Просимо депутатів, активістів та публічних енергодарців зараз дотримуватись максимальної обережності. Не відповідайте на незнайомі телефони, не розповідайте нікому про своє фактичне місцезнаходження. А всіх громадян просимо зараз максимально об'єднатися, підтримати Енергодар, який був і залишиться Україною!!!!!!!!!!" – наголосив Орлов.  

Мер також закликав городян прийти о 14:00 до будівлі міської ради, щоб заявити про свою категоричну незгоду щодо викрадення та утримання у неволі громадян України.  

Нагадаємо, 11 березня в окупованому Мелітополі росіяни викрали міського голову Федорова. Згодом президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками міжнародних ЗМІ повідомив, що мер Мелітополя живий, але росіяни його катують.

Пізніше, 13 березня, у Запорізькій області невідомі викрали міського голову Дніпрорудного Матвєєва.

16 березня Івана Федорова окупанти звільнили з полону, обмінявши його на дев'ять російських солдатів-строковиків.

Автор:
Дмитро Нарожний