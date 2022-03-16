Мэра Мелитополя Федорова освободили из российского плена

Вечером 16 марта успешно завершилась спецоперация по освобождению из российского плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Ваня в безопасности. Только что с ним поговорили. Хочется сказать, что своих мы никогда не бросаем", — сказал Тимошенко.

Он добавил, что совсем скоро Федоров вернется к своим обязательствам, как мэр украинского Мелитополя.

После освобождения с ним уже успел поговорить президент Владимир Зеленский, а также глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее было известно, что российские захватчики вывезли мэра Мелитополя в оккупированный Луганск. В плену Федоров поддавался пыткам.

После похищения Федорова13 марта, солдаты вражеской армии в Запорожской области похитили городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева.

Также 16 марта в Скадовске Херсонской области из горсовета похитили мэра Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха. Вскоре Яковлев в своем Facebook сообщил, что его отпустили. При этом неизвестно, что происходило с мэром в плену и с какой целью его похищали, и почему отпустили через несколько часов.