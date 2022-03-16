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Мера Мелітополя Федорова звільнили з російського полону
Увечері 16 березня успішно завершилася спецоперація зі звільнення з російського полону мера Мелітополя Івана Федорова. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Ваня в безпеці. Щойно з ним поговорили. Хочеться сказати, що своїх ми ніколи не кидаємо", - сказав Тимошенко.
Він додав, що незабаром Федоров повернеться до своїх зобов'язань як мер українського Мелітополя.
Після звільнення з ним уже встиг поговорити президент Володимир Зеленський, а також голова офісу президента Андрій Єрмак.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше було відомо, що російські загарбники вивезли мера Мелітополя до окупованого Луганська. У полоні Федоров піддавався тортурам.
Після викрадення Федорова 13 березня, солдати ворожої армії у Запорізькій області викрали міського голову Дніпрорудного Євгенія Матвєєва.
Також 16 березня у Скадовську Херсонської області з міськради викрали мера Олександра Яковлєва та секретаря міськради Юрія Палюха. Незабаром Яковлєв у своєму Facebook повідомив, що його відпустили. При цьому невідомо, що відбувалося з мером у полоні та з якою метою його викрадали, і чому відпустили за кілька годин.