Викраденого мера Мелітополя вивезли до окупованого Луганська

За попередньою інформацією, окупанти, які викрали мера Мелітополя Івана Федорова, доставили його до окупованого Луганська. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

За наявною інформацією ОВА, Федорову інкримінують кримінальну справу про "тероризм". Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні в окупантів, але його місце знаходження невідоме.

"В окупованому Бердянську пройшов мітинг протесту, а ось у Мелітополі провести мітинг на підтримку мера Івана Федорова окупанти не дали. Озброєні російські військові оточили площу і відтіснили людей. Свої дії окупанти супроводжували попередженнями по гучномовцям про заборону мітингів", - розповіли у Запорізькій ОВА.

Нагадаємо, 11 березня в окупованому Мелітополі росіяни викрали міського голову Федорова. Згодом президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками міжнародних ЗМІ повідомив, що мер Мелітополя живий, але росіяни його катують.

Пізніше, 13 березня, у Запорізькій області невідомі викрали міського голову Дніпрорудного Матвєєва.

Нагадаємо, окупанти можуть примушувати владу окупованих міст до необхідних для РФ дій.

Так, міський голова Енергодару Дмитро Орлов опублікував відеозвернення, в якому заявив, що внаслідок обстрілів Запорізької АЕС втрат серед мирного населення немає, а енергоблоки працюють у нормальному режимі.