Похищенного мэра Мелитополя вывезли в оккупированный Луганск

По предварительной информации, оккупанты, которые похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, доставили его в оккупированный Луганск. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

По имеющейся информации ОВА, Федорову инкриминируют уголовное дело о "терроризме". Городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев тоже в плену у оккупантов, но его место нахождения неизвестно.

"В оккупированном Бердянске прошел митинг протеста, а вот в Мелитополе провести митинг в поддержку мэра Ивана Федорова оккупанты не дали. Вооруженные российские военные оцепили площадь и оттеснили людей. Свои действия оккупанты сопровождали предупреждениями по громкоговорителям о запрете митингов", — рассказали в Запорожской ОВА.

Напомним, 11 марта в оккупированном Мелитополе россияне похитили городского голову Федорова. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями международных СМИ сообщил, что мэр Мелитополя жив, но россияне его пытают.

Позже , 13 марта, в Запорожской области неизвестные похитили городского голову Днепрорудного Матвеева.

Напомним, оккупанты могут принуждать власти оккупированных городов к необходимым для РФ действиями.

Так, городской голова Энергодара Дмитрий Орлов опубликовал видеообращение, в котором заявил, что в результате обстрелов Запорожской АЭС потерь среди мирного населения нет, а энергоблоки работают в нормальном режиме.