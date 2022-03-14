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Похищенного мэра Мелитополя вывезли в оккупированный Луганск
По предварительной информации, оккупанты, которые похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, доставили его в оккупированный Луганск. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
По имеющейся информации ОВА, Федорову инкриминируют уголовное дело о "терроризме". Городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев тоже в плену у оккупантов, но его место нахождения неизвестно.
"В оккупированном Бердянске прошел митинг протеста, а вот в Мелитополе провести митинг в поддержку мэра Ивана Федорова оккупанты не дали. Вооруженные российские военные оцепили площадь и оттеснили людей. Свои действия оккупанты сопровождали предупреждениями по громкоговорителям о запрете митингов", — рассказали в Запорожской ОВА.
Напомним, 11 марта в оккупированном Мелитополе россияне похитили городского голову Федорова. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями международных СМИ сообщил, что мэр Мелитополя жив, но россияне его пытают.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Позже , 13 марта, в Запорожской области неизвестные похитили городского голову Днепрорудного Матвеева.
Напомним, оккупанты могут принуждать власти оккупированных городов к необходимым для РФ действиями.
Так, городской голова Энергодара Дмитрий Орлов опубликовал видеообращение, в котором заявил, что в результате обстрелов Запорожской АЭС потерь среди мирного населения нет, а энергоблоки работают в нормальном режиме.