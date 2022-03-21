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На Херсонщині викрали мера міста Берислава

На Херсонщині викрали мера міста Берислава
Олександр Шаповалов. Фото: Facebook

19 березня близько 11:00 російські окупанти викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова та одного місцевого активіста.

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Про це у Facebook повідомляє прес-служба Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА).  

"Вже три доби вони перебувають у полоні, вчора Олександру Миколайовичу дозволили зателефонувати рідним і заспокоїти їх. У чоловіка проблеми із серцем, тяжко переніс захворювання коронавірусом. Рідні переживають за стан здоров'я Олександра Шаповалова", – йдеться у повідомленні.  

В ОДА зазначають, що на сьогоднішній день точне місце знаходження Олександра Шаповалова та інших полонених невідомо.  

"На жаль, у Херсонській області такі випадки не поодинокі. Щодня надходять повідомлення про захоплення та викрадення представників влади та активістів, громадських діячів з усієї області. Разом із центральною владою робимо все, щоб бранці повернулися швидше додому", – наголосили в облдержадміністрації.  

У свою чергу у міськраді Берислава повідомили, що мера та місцевого активіста конвоювали до Нової Каховки на розмову з представниками РФ.  

"Мета розмови невідома. Вони третій день утримуються військовими РФ. У неділю Олександру Миколайовичу дали можливість зателефонувати, щоб заспокоїти рідних. На сьогодні міський голова перебуває під їхнім контролем. Фізичний, емоційний стан та місцезнаходження невідомі", – поінформували у міськраді.    

Нагадаємо, 11 березня в окупованому Мелітополі росіяни викрали міського голову Федорова. Згодом президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками міжнародних ЗМІ повідомив, що мер Мелітополя живий, але росіяни його катують.

Пізніше, 13 березня, у Запорізькій області невідомі викрали міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

16 березня Івана Федорова окупанти звільнили з полону, обмінявши його на дев'ять російських солдатів-строковиків.

Автор:
Дмитро Нарожний