В Геническе россияне похитили депутата горсовета Коновалова

Сегодня, 28 марта, российские оккупанты задержали депутата Генического городского совета от партии "Слуга Народа" Алексея Коновалова.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

По его словам, около 10 часов Коновалов с женой двигались на автомобиле в направлении Геническа. На посту оккупантов его остановили для "проверки документов".

Соболевский отметил, что российские военные имеют при себе списки интересующих их лиц.

"Алексей Коновалов был в списках, поэтому был задержан и перевезен в Высшее профессиональное училище 17 города Геническа. Связи с депутатом нет. Жена осталась на месте, ее не трогали", – написал замглавы Херсонского облсовета.

Соболевский отметил, что Коновалов является директором КП "Коммунсервис" в селе Счасливцево.

На нем лежит ответственность за функционирование нормальной жизнедеятельности общества и решение многих гуманитарных вопросов, подчеркнул чиновник.

Соболевский также добавил, что в настоящее время есть информация о возможном похищении председателя Голой Пристани Александра Бабича и председателя Каланчака Светланы Фоминой. Информация уточняется.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу Economist рассказал, что российские оккупанты на захваченных ими территориях похитили и убили нескольких украинских мэров.

На сегодняшний день известно о похищении или временной пропаже по меньшей мере нескольких из них, в частности мэров Мелитополя, Скадовска, Берислава, Днепрорудного, глав Великобурлукской поселковой и Циркуновской сельской общин Харьковской области, а также ряда депутатов местных советов и других местных чиновников на захваченных территориях.

Известно, что часть из них вскоре была освобождена. В частности, мэр Мелитополя Иван Федоров был вывезен оккупантами в Луганск и вскоре обменян на девятерых российских солдат-срочников.

4 марта глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что на связь перестал выходить мэр Рубежного Сергей Хортив, после чего он "назначил руководить Рубежным" главу Северодонецкой райадминистрации Романа Власенко. В дальнейшем о судьбе Хортива публично не сообщалось.