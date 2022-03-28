Депутат от ОПЗЖ объявил себя мэром оккупированного Энергодара

В оккупированном Энергодаре коллаборанты создали так называемый "совет самоорганизации города", который якобы будет выполнять функции городских властей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом в своем видеообращении заявил депутат городского совета Энергодара от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Андрей Шевчик, который объявил себя главой псевдооргана.

"Я, Шевчик Андрей, депутат энергодарского горсовета, информирую вас, что с 27 марта в городе начинает работать "общественный совет самоорганизации города", – заявил Шевчик.

По его словам, "совет" организован "для коммуникации всех небезразличных ответственных горожан".

Мэр добавил, что поддерживает Союз афганцев и Энергодарского казачества.

В свою очередь законный городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале подчеркнул, что этот "совет" не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.

"Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый "народный совет" во главе с Андреем Владимировичем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины", – написал мэр.

Как сообщает пресс-служба Энергодарского горсовета, 23 марта большинство депутатов Энергодарского городского совета 8-го созыва от политических партий "Европейская солидарность", "За Будущее", "Новая политика" и часть депутатов от бывшей партии ОПЗЖ сложили с себя полномочия, чтобы не сотрудничать с оккупационной властью.

"Все депутаты, сложившие свои полномочия, в дальнейшем продолжат заниматься общественной работой и заниматься нуждами граждан, проживающих на их округах и за их пределами", – говорится в сообщении.

Ранее в НАЭК "Энергоатом" сообщили, что Шевчик пообещал агрессорам вывесить на зданиях госучреждений Энергодара российские флаги и быстро установить в городе "русский мир".

"Есть информация, что за эти услуги рашисты пообещали ему денежное вознаграждение и гарантии безопасности", — отмечают в "Энергоатоме".

Ранее сообщалось, что 20 марта российские оккупанты похитили заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка.

3 марта войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.

После этого оккупанты захватили административный корпус Запорожской атомной электростанции.