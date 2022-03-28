Депутат від ОПЗЖ оголосив себе мером окупованого Енергодару

В окупованому Енергодарі колаборанти створили так звану "раду самоорганізації міста", яка нібито виконуватиме функції міської влади.

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Про це у своєму відеозверненні заявив депутат міської ради Енергодару від "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Андрій Шевчик, який оголосив себе головою псевдооргану.

"Я, Шевчик Андрій, депутат енергодарської міськради, інформую вас, що з 27 березня у місті починає працювати "громадська рада самоорганізації міста", – заявив Шевчик.

За його словами, "рада" організована "для комунікації всіх небайдужих відповідальних городян".

Мер додав, що підтримує Союз афганців та Енергодарського козацтва.

У свою чергу законний міський голова Енергодара Дмитро Орлов у своєму Telegram-каналі наголосив, що ця "рада" не має жодного відношення до юрисдикції України.

"Офіційно повідомляємо, що створена сьогодні так звана "народна рада" на чолі з Андрієм Володимировичем Шевчиком не має жодного відношення до юрисдикції України", – написав мер.

Як повідомляє прес-служба Енергодарської міськради, 23 березня більшість депутатів Енергодарської міської ради 8-го скликання від політичних партій "Європейська солідарність", "За Майбутнє", "Нова політика" та частина депутатів від колишньої партії ОПЗЖ склали з себе повноваження, щоб не співпрацювати із окупаційною владою.

"Всі депутати, які склали свої повноваження, надалі продовжать займатися громадською роботою та займатися потребами громадян, які проживають на їхніх округах та за їх межами", – йдеться у повідомленні.

Раніше в НАЕК "Енергоатом" повідомили, що Шевчик пообіцяв агресорам вивісити на будівлях держустанов Енергодару російські прапори та швидко встановити у місті "руський мир".

"Є інформація, що за ці послуги рашисти пообіцяли йому грошову винагороду та гарантії безпеки", — зазначають у "Енергоатомі".

Раніше повідомлялося, що 20 березня російські окупанти викрали заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка.

3 березня війська РФ прорвалися до Енергодару і обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, в результаті виникла пожежа в навчально-тренувальному корпусі.

Після цього окупанти захопили адміністративний корпус Запорізької атомної електростанції.