Россияне убили некоторых из похищенных мэров украинских городов — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет об убийстве российскими оккупационными войсками некоторых мэров на занятых ими территориях. Об этом он сказал в интервью журналу Economist.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Россияне перекрыли наши поставки в Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Херсон, Харьков, но в городах их нет. Что они делают? Например, в Мелитополе и Бердянске переходят на рубли. Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых из них мы уже нашли, и они мертвы. И некоторые из них были заменены", — заявил президент.

По его словам, оккупационные войска делают сейчас то же самое, что делали на Донбассе в 2014 году, и более того, эти операции проводят по той же методике те же люди.

Напомним, что 7 марта стало известно о гибели главы оккупированной российскими войсками Гостомельской поселковой общины Юрия Прилипко. Как сообщил поссовет, он был застрелен оккупантами с двумя другими людьми во время оказания гуманитарной помощи жителям.

О других убийствах глав местных общин официально пока не сообщалось. Однако известно о похищении или временной пропаже по меньшей мере нескольких из них, в частности мэров Мелитополя, Скадовска, Берислава, Днепрорудного, глав Великобурлукской поселковой и Циркуновской сельской общин Харьковской области, а также ряда депутатов местных советов и других местных чиновников на захваченных территориях. Известно, что часть из них вскоре была освобождена. В частности, мэр Мелитополя Иван Федоров был вывезен оккупантами в Луганск и вскоре обменян на девятерых российских солдат-срочников.

В то же время 2 марта советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил об убийстве мэра Кременной Луганской области Владимира Струка, бывшего ранее депутатом Верховной Рады, а также главой поселка Юбилейное (пригород Луганска).

При этом Геращенко одобрил убийство мэра, который "судя по всему, был расстрелян неизвестными патриотами", поскольку тот, по его словам, был "предателем", "открытым сепаратистом", а "в последнюю неделю активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТО к коммуникации с РФ и "ЛНР", собирал депутатов на этот счет".

4 марта глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что на связь перестал выходить мэр Рубежного Сергей Хортив, после чего он "назначил руководить Рубежным" главу Северодонецкой райадминистрации Романа Власенко. В дальнейшем о судьбе Хортива публично не сообщалось.