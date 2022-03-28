Росіяни вбили деяких із викрадених мерів українських міст — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє про вбивство російськими окупаційними військами деяких мерів на зайнятих ними територіях. Про це він сказав в інтерв'ю журналу Economist.

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"Росіяни перекрили наші поставки до Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Херсона, Харкова, але в містах їх немає. Що вони роблять? Наприклад, у Мелітополі та Бердянську переходять на рублі. Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких з них. Декого з них них ми не можемо знайти. Деяких з них ми вже знайшли, і вони мертві. І деякі з них були замінені", — заявив президент.

За його словами, окупаційні війська роблять зараз те саме, що робили на Донбасі в 2014 році, і більше того, ці операції проводять за тією самою методикою ті ж самі люди.

Нагадаємо, що 7 березня стало відомо про загибель голови окупованої російськими військами Гостомельської селищної громади Юрія Прилипка. Як повідомила селищна рада, його було застрелено окупантами з двома іншими людьми під час надання гуманітарної допомоги мешканцям.

Про інші вбивства глав місцевих громад російською стороною офіційно поки не повідомлялося. Проте відомо про викрадення або тимчасове зникнення кількох з них, зокрема мерів Мелітополя, Скадовська, Берислава, Дніпрорудного, голів Великобурлуцької селищної та Циркунівської сільської громад Харківської області, а також низки депутатів місцевих рад та інших місцевих чиновників на захоплених територіях. Відомо, що частина з них незабаром була звільнена. Зокрема, мер Мелітополя Іван Федоров був вивезений окупантами до Луганська і незабаром обміняний на дев'ятьох російських солдатів-строковиків.

Водночас 2 березня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про вбивство мера Кремінної Луганської області Володимира Струка, який був раніше депутатом Верховної Ради, а також головою селища Ювілейне (передмістя Луганська).

При цьому Геращенко схвалив вбивство мера, якого, "судячи з усього, розстріляли невідомі патріоти", оскільки той, за його словами, був "зрадником", "відкритим сепаратистом", а "останнього тижня активно зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ і "ЛНР", збирав депутатів із цього приводу".

4 березня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що на зв'язок перестав виходити мер Рубіжного Сергій Хортів, після чого він "призначив керувати Рубіжним" голову Сєвєродонецької райадміністрації Романа Власенка. Після цього про долю Хортіва публічно не повідомлялося.