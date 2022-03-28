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МЗС радить депортованим до Росії українцям зв'язатися з посольствами у сусідніх із нею країнах
Міністерство закордонних справ радить українцям, примусово вивезеним до Росії, зв'язатися з посольствами України в сусідніх із РФ країнах, а також у Туреччині та Вірменії, які є найближчими потенційними транзитними країнами повернення з використанням авіатранспорту. Про це йдеться у повідомленні відомства.
"У зв’язку із масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію Росії рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", — сказано в ньому.
У міністерстві також наводять телефони та адреси електронної пошти відповідних дипустанов. При цьому у списку є й українське посольство в Білорусі, яка надає Росії територію для здійснення військової агресії проти України та вигнало з країни українських дипломатів, за винятком п'яти осіб.
Посольство України в Естонії
📞 тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
📧 електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України у Латвії
📞 тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
📧 електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Білорусі
📞тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
📧 електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Грузії
📞 тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
📧 електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Азербайджані
📞тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
📧електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Казахстані
📞 тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
📧 електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України у Фінляндії
📞тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
📧електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Китаї
📞тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
📧електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України у Вірменії
📞тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273
📧 електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Литві
📞тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194
📧електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України у Польщі
📞тел.: +48 698 608 837
📧електронна пошта: [email protected]
Консульство України у Гданську (Польща)
📞тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
📧електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Туреччині
📞тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
📧електронна пошта: [email protected], [email protected]
Зазначається, що цим дипломатичним установам України доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу вищезазначеній категорії громадян для забезпечення їх повернення в Україну.
Нагадаємо, що українська влада, зокрема президент Володимир Зеленський та МЗС, вже неодноразово останніми днями заявляла про примусове вивезення українців з окупованих після 24 лютого територій, у тому числі з окупованих районів Маріуполя Донецької області.
Зокрема, МЗС та уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова заявляли, що з окупованих російськими військами територій Донецької та Луганської областей масово примусово вивозяться на територію РФ діти, яких було вивезено щонайменше 2,4 тисячі.