Білорусь вирішила вислати більшість українських дипломатів з країни та закрити консульство України у Бресті

Білорусь ухвалила рішення вислати українських дипломатів із країни із можливістю залишити лише п'ять осіб. Про це йдеться у повідомленні білоруського Міністерства закордонних справ.

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"Цей крок спрямований на припинення недипломатичної діяльності низки співробітників українських закордонних установ. Їм запропоновано залишити нашу країну протягом 72 годин. Дипломатичний склад у форматі 1+4 може спокійно продовжувати свою роботу відповідно до цілей, визначених Віденськими конвенціями", — сказано в ньому.

Крім того, "у зв'язку з фактичною відсутністю персоналу" білоруською стороною ухвалено рішення про закриття консульства України в Бресті.

У зовнішньополітичному відомстві, зокрема, заявили, що знали про діяльність низки співробітників посольства та генерального консульства України, "не сумісної з дипломатичним статусом", активність якої нібито лише наростала, проте білоруська влада на це реагувала стримано, "розраховуючи на розсудливість".

"За межею нашого розуміння знаходяться нещодавні дії представників української влади щодо ні в чому неповинних білоруських громадян, які не з власної волі опинилися в зоні конфлікту, конфіскації майна, хамське поводження з білоруськими дипломатами та членами їхніх сімей на КПП "Могилів-Подільський", — заявив речник МЗС Анатолій Глаз.

За його оцінкою, все це "цинічні спроби розпалити ненависть між народами, перенести політичні чвари на простих людей", чого білоруська влада ніколи не допустить.

Також повідомляється, що "в якості винятку" вона дозволила безвізовий в'їзд до Білорусі з України, перебування та подальший виїзд з Білорусі до 15 квітня включно українцям та громадянам інших країн, які намагаються залишити зону бойових дій.

"Сподіваємось, що це спростить безпечне повернення зазначених громадян до країн проживання, дозволить багатьом возз'єднатися зі своїми родичами як у Білорусі, так і за її межами", — додав Глаз.

У свою чергу українське МЗС уточнило, що виїхати з Білорусі запропоновано було 12 українським дипломатам. Після їхнього від'їзду посольство України в Мінську функціонуватиме у скороченому складі на чолі з послом Ігорем Кизимом.

"Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України. Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку ми повідомимо додатково... Наші дипломати матимуть достатньо можливостей, аби продовжувати надавати консульську допомогу українським громадянам в Білорусі", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням групи "Рейтинг" від 6-8 грудня 2021 року, 48% українців назвали Білорусь ворожою країною, хоча ще у квітні 2021 року так вважали лише 22% респондентів.

Згідно з опитуванням, проведеним вже після початку Росією війни в Україні, яке було здійснено з використанням території Білорусі, лише 24% українців звинувачують у війні проти України і владу, і народ Білорусі, а 70% звинувачують лише її владу.