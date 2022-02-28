Україна закликала виключити РФ та Білорусь із Світової митної організації

Виконувач обов'язків Державної митної служби України (ДМСУ) В'ячеслав Демченко звернувся до кожної із країн-членів Світової митної організації (СОТ) з проханням виключити Російську Федерацію та Республіку Білорусь зі складу СОТ.

Як повідомляє прес-служба ДМСУ, раніше з проханням анулювати членство країн-агресорів у складі ВМО Держмитслужба звернулася до Генерального секретаря Світової митної організації Куніо Мікурії.

Для прийняття рішення необхідно заручитись підтримкою інших членів ВМО.

За інформацією відомства, на сьогоднішній день в Україні тимчасово припинено роботу семи митниць: Донецької, Луганської, Херсонської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Миколаївської.

Інші виконують свої функції, крім окремих митних постів.

"Виняток РФ та РБ зі складу ВМО стане ще однією жорсткою санкцією та вагомим кроком у придушенні війни, що ведеться країнами-агресорами проти України, а значить, проти всього цивілізованого світу", – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що повне скасування всіх митних привілеїв для громадян та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності країн-агресорів, виключення участі РФ та РБ у програмах ВМО можливе лише за підтримки всього світового митного співтовариства.

Раніше в ДМСУ заявили, що через настання російських військ на територію України частина митних постів наразі не працює.

Окрім цього, в Україні закрито повітряний простір, тому всі митні пости в аеропортах закриті.

Нагадаємо, 24 лютого о 5 годині ранку в Україні почалася війна. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.