Украина призвала исключить РФ и Беларусь из Всемирной таможенной организации

Исполняющий обязанности Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) Вячеслав Демченко обратился к каждой из стран-членов Всемирной таможенной организации (ВТО) с просьбой исключить Российскую Федерацию и Республику Беларусь из состава ВТО.

Как сообщает пресс-служба ГТСУ, ранее с просьбой аннулировать членство стран-агрессоров в составе ВМО Гостаможслужба обратилась к Генеральному секретарю Всемирной таможенной организации Кунио Микурии.

Для принятия решения необходимо заручиться поддержкой других членов ВМО.

По инфомации ведомства, на сегодняшний день в Украине временно пристановлена работа семи таможен: Донецкой, Луганской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Николаевской.

Остальные выполняют свои функции за исключением отдельных таможенных постов.

"Исключение РФ и РБ из состава ВТО станет еще одной жесткой санкцией и весомым шагом в подавлении войны, ведущейся странами-агрессорами против Украины, а значит, против всего цивилизованного мира", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что полная отмена всех таможенных привилегий для граждан и субъектов внешнеэкономической деятельности стран-агрессоров, исключение участия РФ и РБ в программах ВТО возможно только при поддержке всего мирового таможенного сообщества.

Ранее в ГТСУ заявили, что из-за наступления российских войск на территорию Украины часть таможенных постов в настоящее время не работает.

Кроме этого, в Украине закрыто воздушное пространство, поэтому все таможенные посты в аэропортах закрыты.

Напомним, 24 февраля в 5 часов утра в Украине началась война. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.