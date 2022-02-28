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Украина призвала исключить РФ и Беларусь из Всемирной таможенной организации
Исполняющий обязанности Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) Вячеслав Демченко обратился к каждой из стран-членов Всемирной таможенной организации (ВТО) с просьбой исключить Российскую Федерацию и Республику Беларусь из состава ВТО.
Как сообщает пресс-служба ГТСУ, ранее с просьбой аннулировать членство стран-агрессоров в составе ВМО Гостаможслужба обратилась к Генеральному секретарю Всемирной таможенной организации Кунио Микурии.
Для принятия решения необходимо заручиться поддержкой других членов ВМО.
По инфомации ведомства, на сегодняшний день в Украине временно пристановлена работа семи таможен: Донецкой, Луганской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Николаевской.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Остальные выполняют свои функции за исключением отдельных таможенных постов.
"Исключение РФ и РБ из состава ВТО станет еще одной жесткой санкцией и весомым шагом в подавлении войны, ведущейся странами-агрессорами против Украины, а значит, против всего цивилизованного мира", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что полная отмена всех таможенных привилегий для граждан и субъектов внешнеэкономической деятельности стран-агрессоров, исключение участия РФ и РБ в программах ВТО возможно только при поддержке всего мирового таможенного сообщества.
Ранее в ГТСУ заявили, что из-за наступления российских войск на территорию Украины часть таможенных постов в настоящее время не работает.
Кроме этого, в Украине закрыто воздушное пространство, поэтому все таможенные посты в аэропортах закрыты.
Напомним, 24 февраля в 5 часов утра в Украине началась война. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.