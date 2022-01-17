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Киевская таможня за год нарастила объем платежей в госбюджет на 20%
В 2021 году предприниматели в ходе проведения внешнеэкономических операций в зоне деятельности Киевской таможни уплатили в Государственный бюджет Украины 138 млрд 408 млн грн таможенных платежей.
Как сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ), соответствующий показатель в прошлом году превышен на 23 млрд 182 млн грн, что составляет более 20%.
По информации ГТСУ, в разрезе отдельных фондов государственного бюджета, администрированных Киевской таможней, платежи были перечислены следующим образом:
– в общий фонд госбюджета – 133 млрд 320 млн грн;Подписывайтесь на наш YouTube канал
– в специальный фонд – 5 млрд 87 млн грн.
Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что госбюджет недополучает около 50 млрд грн поступлений в год от таможни.
Гетманцев уточнил, что перед новым руководством ведомства стоит задача перевыполнить план по поступлениям на 12%.
Участники рынка на условиях анонимности говорят, что одной из причин неэффективности ведомства являются процветающие коррупционные схемы, которые сегодня якобы курирует внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака, экс-сотрудник экономической контрразведки Николай Беззубенко.
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