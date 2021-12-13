Как внештатный советник главы ОП Андрея Ермака отстраивает схемы на таможне

Внештатный советник главы ОП Николай Беззубенко влияет минимум на шесть региональных подразделений ведомства.

Санкции против контрабандистов, введенные СНБО, не привели к улучшению ситуации на таможне, заявил недавно министр финансов Сергей Марченко. Участники рынка на условиях анонимности отмечают, что одной из причин неэффективности ведомства являются процветающие коррупционные схемы, которые сегодня якобы курирует внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака, экс-сотрудник экономической контрразведки Николай Беззубенко.

Фармацевтический рейдер

Впервые о Николае Беззубенко сообщили обществу журналисты команды Bihus.info еще в ноябре 2018 года. Тогда они рассказали, что еще в 2015 году Беззубенко и его коллега Роман Неговелов, которые работали в СБУ под руководством одиозного Сергея Семочко (был главой экономической контрразведки и первым замглавы СБУ при Петре Порошенко), занимались вымогательством у одной из компаний "отката" в размере $250 тысяч за участие в закупке Минздрава с ожидаемой стоимостью в 140 млн грн. После того, как компания не согласилась внедрить в схему "прокладку" для "отката" СБУ, против нее возбудили уголовное дело.

В процессе дальнейшего расследования журналисты выяснили, что Беззубенко и Неговелов, а также другие фигуранты таких скандалов являются обладателями большого количества недвижимости, в том числе и за границей, а также автопарков, хотя всю жизнь проработали на госслужбе. Это косвенно может подтверждать их участие в коррупционных схемах. Кроме того, журналисты установили, что жена Беззубенко Юлия является владелицей ряда юрфирм, которые защищают крупных игроков рынка фармацевтических и медицинских препаратов — именно того рынка, который в СБУ "курировал" ее муж.

Кроме "фармскандала" Беззубенко также фигурировал в рейдерских схемах по захвату земли и территории предприятий в Киеве под руководством Семочко. В сети есть упоминания об уголовных делах, которые возбуждались СБУ с целью получить контроль над лакомыми участками, а также о курировании Беззубенко схем в Госархстройинспекции.

После скандала с Семочко Порошенко перевел его руководить СБУ в Киеве и области, туда же перешли Беззубенко с Неговеловым. После избрания Владимира Зеленского президентом Беззубенко получил повышение по службе и стал начальником первого управления ГУ контрразведывательной защиты экономики СБУ, которое курирует медицинскую сферу. Однако впоследствии был уволен из органов и стал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака в августе 2020 года. Параллельно стало известно, что еще с лета 2020 года Нацагентство по предотвращению коррупции открыло и расследовало дело о конфликте интересов, в условиях которого Беззубенко принимал решения, будучи на службе. При этом в материалах о передаче дела в Нацполицию НАПК прямо ссылается на расследования Bihus.info. Примечательно, что согласно судебному реестру перед тем, как НАПК направило в полицию материалы проверки, Беззубенко пытался через суд признать мониторинг его способа жизни противоправным.

Советник по схемам

Согласно официальным документам, Беззубенко входит в состав Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства при президенте Украины. Кроме того, он также зарегистрирован как ФОП с кодами экономической деятельности в сфере права, консультирования по вопросам коммерческой деятельности. Вполне вероятно, что Беззубенко могли готовить в качестве одного из кандидатов на должность главы или заместителя главы во вновь образовавшееся Бюро экономической безопасности: в апреле 2021 года стало известно, что под руководством замглавы ОП одиозного Олега Татарова он защитил кандидатскую диссертацию на тему уклонения от уплаты налогов. В недавнем интервью «РБК-Украина» Беззубенко объяснял свое многочисленное имущество работой жены и собственной бизнес-деятельностью. По его словам, с Ермаком он делится своим видением по вопросам экономической безопасности и противодействия коррупционным рискам.

Впрочем, в бизнес-среде есть другое мнение относительно реального влияния Беззубенко на экономические и политические процессы во властной вертикали. Ряд участников внешнеэкономической деятельности утверждают, что именно Беззубенко стоит за организацией новых коррупционных схем, а также кадровыми перестановками на таможне, которые начались еще при предыдущем руководителе Павле Рябикине (сегодня министр стратегических отраслей промышленности).

В настоящее время, по свидетельствам, озвученным ранее в СМИ, как минимум в шести региональных таможнях руководителями высшего или среднего звена являются ставленники Беззубенко, которые ранее работали с ним или под его руководством в СБУ.

В частности, Киевскую таможню возглавляет Сергей Силюк, который работал в СБУ по Донецкой и Луганской областях, где занимался борьбой с перетоком товаров и ресурсов на неподконтрольные территории. На Львовскую таможню назначен Илья Нижников, экс-чиновник СБУ по Киеву и Киевской области. Закарпатской таможней руководит Николай Румянцев, а Волынской Артем Гузь — оба из Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности (ГУ КЗЭ) СБУ, которое возглавлял в свое время упомянутый Сергей Семочко и где работал Беззубенко. Гузь при этом успел поработать замначальника отдела оперативного управления ГУ ГФС в Киеве.

Должность главного инспектора сектора в сфере предотвращения, выявления и противодействия коррупции Полесской таможни получил его коллега, следователь по особо важным делам столичного главка Андрей Киптенко, который также под руководством Беззубенко и Семочко работал в ГУ КЗЭ СБУ. А их коллега по столичному главку СБУ Андрей Колобродов стал начальником Галицкой таможни. По данным СМИ, он также работал и.о. заместителя координационно-мониторинговой таможни ГТСУ.

Почти на каждого из новых руководителей, которых Беззубенко расставил по таможням (хотя сам он в интервью «РБК-Украина» отрицает причастность к этому процессу, участники рынка утверждают обратное), в медиа есть развернутое досье с интересными фактами. Например, Артем Гузь, работая всю жизнь на госслужбе, задекларировал целый портфель недвижимости, Андрей Киптенко оказался сыном начальника департамента хозобеспечения (завхоза) СБУ, а в отношении Колобродова в сети опубликован целый список чиновников среднего звена, которых он якобы расставил «смотрящими» на Галицкой таможне, а также прайс-лист за получение таких должностей, который варьируется от 10 до 50 тысяч долларов за пост.

Неуправляемое решето

По данным участников рынка, указанные лица не просто должны переформатировать работу таможен под потребности коррупционных схем (в том числе и в части прямых "откатов" за традиционные для этой сферы поборы: прохождение автомобилей, занижение таможенной стоимости товаров, контрольные проверки на провоз запрещенных товаров, контрабанда), но также должны организовывать новые "ловушки для предпринимателей, которые работают с импортно-экспортными операциями.

В частности, вводятся различные схемы "абонобслуживания" для бизнеса, который регулярно перемещает через границу товары, чтобы избежать контрольных проверок.

Вопрос только в том, как руководство таможни будет нести ответственность за деятельность подчиненных, если им удастся воплотить свои планы в жизнь, ведь среди ключевых задач таможни стоит борьба с контрабандой и наполнение бюджета, а, имея на ключевых постах в регионах фактически неуправляемое решето, справиться с задачей увеличения доходов не сможет ни один даже самый профессиональный менеджер. Разве что ГТСУ будет поставлена задача увеличивать давление на "белый" бизнес, чтобы компенсировать "вольности" для коррупционеров из "команды" Беззубенко. Однако это очень недальновидная стратегия, которую вряд ли можно будет реализовать даже в среднесрочной перспективе.

Дмитрий Филипенко, специально для Delo.ua