Коррупция на таможне, "скрутки" НДС и кадровые перестановки — СМИ назвали главные скандалы в экономике

Коррупционные схемы, связанные с уклонением от уплаты налогов через систему “скруток”, контрабандные потоки на таможне, а также неудачная налоговая амнистия стали наиболее заметными негативными событиями в сфере госфинансов в уходящем году.

Об этом пишет "РБК-Украина".

"Турбулентностью" года издание назвало кадровые ротации в Кабмине. В частности, речь идет о назначении первым вице-премьер-министром и министром экономики Украины Алексея Любченко. "Биография чиновника, который строил свою карьеру еще при Николае Азарове, не предвещала ничего хорошего еще в 2020 году, когда его предложили на должность и. о. главы налогового ведомства. Еще до назначения в правительство Любченко обвиняли в причастности к многочисленным схемам в налоговом ведомстве, в частности, к "скруткам" налога на добавленную стоимость, объемы которых оценивались в десятки миллиардов гривен ежегодно. В схеме, по оперативным данным, активно участвовали и ряд других сотрудников налоговых органов, в том числе и и. о. главы ГНС Евгений Олейников, который был заместителем Любченко", — говорится в материале.

В результате Любченко был уволен с последующим проведением обысков по теме "скруток".

"Скандалом года" в госфинансах, по версии издания, стали "скрутки" НДС. "Их наличие не единожды доказывали журналисты, которые публиковали многочисленные перечни компаний, вовлеченных в скрутки, и временная следственная комиссия Верховной Рады, которая занималась злоупотреблениями в налоговых органах. В результате "скрутки" стали причиной увольнения первого вице-премьера Любченко и и.о. главы ГНС Олейникова. Однако о реальных уголовных делах пока ничего неизвестно. Более того, по данным участников рынка, темпы "скруток" с каждым месяцем только увеличиваются", — говорится в материале.

"Провалом года" журналисты назвали налоговую амнистию, которую инициировал глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев. "Несмотря на заявленные десятки миллиардов гривен, которые планировалось задекларировать, и сотни компаний, которые должны были вывести деньги из тени, инициатива не пользуется большой популярностью у граждан. По последним данным Гетманцева, в бюджет за 4 месяца собрали всего 51 млн грн (меньше $2 млн), "амнистировав" чуть больше 1 млрд грн. Количество поданных деклараций не измеряется даже сотнями", — сказано в статье.

Журналисты отмечают, что банки, где граждане должны открывать счета для "отбеленных" средств, не спешат принимать их на депозиты. Ведь для них никто не отменял обязанности проводить финмониторинг, то есть проверку законности происхождения денег, непричастности клиента, например, к финансированию терроризма или незаконной торговле оружием.

"Недобором года" стали пробелы в выполнении планов по борьбе с контрабандой со стороны таможенных органов. "Показательные увольнения руководителей региональных таможен, санкции СНБО против контрабандистов, новое оборудование для сканирования грузов, повышение зарплат таможенникам также пока не помогли в уменьшении объемов контрабанды через границу. По данным Гетманцева, минимальный объем "недобора", который показывает таможня в 2021 году, составляет порядка 50 млрд гривен", — говорится в тексте.

Причиной, по мнению издания, может быть наличие контролирующих интересантов за пределами фискального ведомства. К примеру, в прошлом году своих людей в ведомство активно продвигал министр финансов Сергей Марченко. Сейчас в давлении на региональные таможни обвиняют советника главы ОП Николая Беззубенко.

"Примечательно, что сам Беззубенко ранее работал под управлением Сергея Семочко, первого замглавы СБУ, которого журналисты обличили в организации преступных схем на закупках медицинских препаратов. Почему именно кадры из "прошлой колоды" власть ставит во главе коррупционных схем на таможне — вопрос, скорее, риторический", — сказано в статье.

Журналисты отмечают, что, в отличие от "бытовых" скандалов (как попадание нардепов от "Слуги народа" в ДТП), у экономической коррупции есть вполне осязаемая цена: это средства налогоплательщиков, которые не попали в бюджет, а значит, не были потрачены на новые больницы, школы, дороги, мосты, не были выплачены в качестве повышенных зарплат учителям и врачам, пенсий и стипендий.