"Такое в Украине впервые", — Гетманцев заявил о начале реальной борьбы со скрутками НДС

Председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что в Украине началась первая реальная кампания по борьбе со скрутками НДС. Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале.

По словам нардепа, которого в кулуарах Рады называют инициатором и главным куратором начавшейся операции, все предыдущие попытки побороть скрутки напоминали всего лишь имитацию борьбы, чтобы таким образом отвести внимание общества от данного вопроса.

"Судя по уровню информационного накала, очевидно, что такое в Украине происходит впервые. А все попытки до этого просто создавали видимость борьбы с целью снизить внимание общественности к вопросу", — заявил Гетманцев.

Также парламентарий отметил, что сопротивление прекращению схем по системному уклонению от уплаты НДС оказывают не только сами скрутчики, но и налоговики вместе с правоохранителями.

"Сопротивление оказывают не только и не столько скрутчики, сколько преступники внутри службы! Все эти налоговики с четырехэтажными домами в предместьях, счетами за границей и автомобилями стоимостью, превышающей 10 их годовых зарплат. Не отстают от своих коллег и другие участники схем — правоохранители. Они тоже в теме", — отметил Гетманцев.

По словам главы налогового комитета, общество вскоре узнает, кто именно стоит за такими схемами и каковы их масштабы в стране.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ прошла информация о начале в регионах масштабной операции по борьбе со скрутками и фиктивным НДС.