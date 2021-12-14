Государственный бюджет недополучает от таможни около 50 млрд грн в год

Государственный бюджет недополучает около 50 млрд грн поступлений в год от таможни. Перед новым руководством ведомства стоит задача перевыполнить план по поступлениям на 12%.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы предполагаем, что госбюджет от таможни недополучает около 50 млрд грн", – сказал он.

Гетманцев уточнил, что перед новым руководством ведомства стоит задача перевыполнить план по поступлениям на 12%.

"Пока мы потребовали уволить одного из высших должностных лиц, виновного в схемах, и сформировали очень простой KPI для таможни: +12% к индикативу", – указал парламентарий.

"Если индикатив будет выполнен по декабрю, углубимся в рамках парламентского контроля во внутренние процессы службы (тарифы и цены, работа по отдельным категориям товаров, "зеленка" и т.д.). Если индикатив выполнен не будет, освободим от должности замов, отвечающих за выполнение планов, и руководство нескольких худших по выполнению планов таможен. Это работа на несколько месяцев, но за несколько месяцев мы порядок наведем", – заверил глава комитета.

Отметим, в начале ноября Кабинет министров временно возложил полномочия главы Государственной таможенной службы на директора департамента по борьбе с контрабандой Вячеслава Демченко.

"Это человек новый. От лица комитета скажу, что мы не готовы пока что давать оценку его работе. Рано. Но могу высказать негатив по поводу всех остальных, кто там работает. И в руководстве, и на самих таможнях. Мы решили начать с перевыполнения плана по поступлениям", – прокомментировал это назначение Даниил Гетманцев.

Отметим, санкции против контрабандистов, введенные СНБО, не привели к улучшению ситуации на таможне, заявил недавно министр финансов Сергей Марченко. Участники рынка на условиях анонимности отмечают, что одной из причин неэффективности ведомства являются процветающие коррупционные схемы, которые сегодня якобы курирует внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака, экс-сотрудник экономической контрразведки Николай Беззубенко.