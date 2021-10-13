Экономика 40 минут назад

Таможня срывает производство удобрений и ставит под угрозу посевную кампанию, — аграрии

Чиновники требуют растаможивать сырье как готовый продукт

Участники пресс-конференции в информагентстве "Укринформ" Участники пресс-конференции в информагентстве "Укринформ"
Участники пресс-конференции в информагентстве "Укринформ"

Больше месяца украинская таможня блокирует сырье для изготовления жидких комплексных удобрений. В результате аграрии не получили стартовых удобрений для осенней посевной, у производителей удобрений сорваны миллионные контракты, а государственный бюджет недополучил 8 млн грн.

Об этом стало известно во время пресс-конференции "Препятствия на границе: таможня блокирует сырье для производства удобрений".

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Причины и мотивы нерастаможивания груза компании "Трикса" абсолютно непонятны. Таможенные органы пытаются классифицировать сырье — кристаллический и технический моноаммонийфосфат — как готовое удобрение. Но даже внешний вид этого сырья и готовых удобрений значительно отличается. Более того, компания три года подряд поставляет это сырье из Китая, и до сих пор проблем с ее растаможкой и классификацией не возникало.

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 "Мы не понимаем пока логики таможни. При оформлении этого сырья в качестве удобрений не будет изменен ни товарный код, ни номенклатура, не будут увеличены таможенные платежи. Более того, это сырье намного дороже, чем обычные гранулированные удобрения, классифицировать которые у нас так хотят таможенные органы! Что имеем сегодня? У нас не закрыта импортная декларация, что приводит к неуплате в бюджет более 8 млн грн. Мы не сгенерировали добавленную стоимость от производства продукции, а это значит, что наша компания не оплатит налоги за 4 квартал в бюджеты всех уровней. Более того, это тотальный срыв производства жидких комплексных удобрений", — рассказал соучредитель ООО "Трикса" Виктор Фаркаш.

От сложившейся ситуации пострадали производители удобрений. ООО "Агрофирма Нибас", участница Всеукраинской Аграрной Рады, — одна из первых в Украине наладила производство жидких комплексных удобрений. Вследствие блокировки таможни не получила 500 тонн моноаммонийфосфата.

"Сейчас начинается осенний сезон полевых работ. И вот теперь все фермеры спрашивают: "А где же наше стартовое удобрение?". К тому же мы планировали заключать новые контракты на поставку 2-3 тыс. тонн сырья и таким образом увеличить производство. И вот имеем сегодня такую ​​критическую ситуацию", — жалуется руководитель ООО "Агрофирма Нибас" Роман Ковальский.

Более того, аграрии остались без стартовых удобрений для посева зерновых, что в свою очередь приведет к уменьшению урожайности озимых культур. В частности, 100 хозяйств Одесской сих пор не сеют, потому что ожидают поставку жидких удобрений.

 "Всем известно, что в прошлом году Одесская область пострадала от засухи больше всего в Украине. Поэтому мы уже третий год используем жидкие удобрения. Так что приходится ждать растаможивания сырья, уже месяц не можем сеять", — отметил член правления Всеукраинской Аграрной Рады из Одесской области Анатолий Артеменко.

Убытки и санкции из-за отсутствия сырья и у компании "Украинская Агропромышленная Группа".

"Мы с 2019 года начали изготовление жидких комплексных удобрений. Инвестировали деньги в оборудование, создали рабочие места. Но сейчас из-за срыва поставок сырья на нас накладываются санкции за неисполнение договорных обязательств по поставке удобрений. Мы теряем ресурсы, поэтому надеемся, что высшее руководство страны обратит внимание на нашу проблему", — сказал руководитель компании "Украинская Агропромышленная Группа" Владимир Трюхан.

Всеукраинская Аграрная Рада взяла под контроль ситуацию. Заместитель председателя ВАР Денис Марчук сообщил, что ассоциация уже обратилась к власти.

 "Мы готовы к консультациям. Готовы предоставлять документы, заключения, встречаться с представителями таможни, чтобы эта ситуация была решена и компания могла обеспечить аграриев сырьем для изготовления удобрений, которые сегодня востребованы по всей территории Украины", — подытожил заместитель председателя ВАР.

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