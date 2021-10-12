Цены на тепличные овощи станут неподъемными для большинства украинцев

На украинском рынке существует угроза резкого роста цен на тепличные овощи в зимний и весенний периоды 2022 года. При этом ценовые уровни могут оказаться запредельными для большинства украинских потребителей, которые уже начали привыкать к потреблению свежих помидоров, огурцов и перца круглый год.

Об этом сообщает EastFruit.

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Цены на тепличные овощи начали быстро расти уже сейчас. Поэтому не исключено, что ещё до нового года ценовые уровни по тепличным огурцам, помидорам и перцу обновят исторические рекорды.

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"Следует помнить, что Украина интегрирована в европейский рынок тепличных овощей, поэтому сложности, которые испытывают украинские производители, присущи и тепличникам других стран в той или иной степени. На фоне дорогого газа уже сейчас серьёзно страдают тепличные хозяйства Германии, Польши, Великобритании, Нидерландов и других стран ЕС. Таким образом, цены на овощи уже растут повсеместно, поэтому импорт из сравнительно тёплых стран, таких как Турция, Марокко, Египет, Узбекистан, Израиль, резко подорожает, даже без учёта роста стоимости перевозок", — поясняет Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Среди основных причин перспектив резкого роста цен эксперты выделяют следующие:

- резкий рост цен на газ и другие энергоносители, и, как следствие, повышение стоимости генерации тепловой и электрической энергии для теплиц;

- резкий рост стоимости импортных тепличных овощей по причине удорожания международных перевозок;

- резкий рост стоимости материально-технических ресурсов (МТР), таких как удобрения и средства защиты растений (СЗР);

- рост затрат на рабочую силу;

- выход из производства наименее эффективных тепличных хозяйств по причине сравнительно низких цен на тепличные огурцы и помидоры в 2021 году, причём даже в сегменте мелких хозяйств, обеспечивавших основной объём производства в весенне-осенний период.

Отметим, что Украина в последние годы активно наращивала импорт тепличных овощей, что позволяло удерживать цены на них на сравнительно низком уровне. При этом весной цены на тепличные овощи из украинских тепличных комбинатов обычно были значительно, иногда даже в разы выше, чем на импортные. Однако эта продукция неплохо продавалась благодаря более высокой свежести и хорошим вкусовым качествам. Однако не факт, что в новом сезоне цены на украинский тепличный огурец и помидор будут доступными для потребителей.

"Не исключено, что украинские тепличные комбинаты будут вынуждены позже начать новый сезон производства в 2022 году. Хотя импортные овощи могут тоже резко подорожать, ведь в 2021 году они тоже были невероятно дешёвыми. А значит, нельзя исключать снижения производства тепличных овощей и в сравнительно тёплых странах, что только усугубит ситуацию с высоким уровнем цен", — говорит эксперт ФАО.

За первые 7 месяцев 2021 года Украина активно воспользовалась низкими ценами на импортные овощи, нарастив их импорт на 20%, но снизив затраты на импорт на 16%. Таким образом, цены на импортные тепличные овощи в 2021 году были в среднем на 36% ниже, чем в 2020 году, и это несмотря на рост затрат на транспорт.

Главным поставщиком тепличных овощей в Украину остаётся Турция, на которую за первые 7 месяцев 2021 года пришлось 86% всего импорта. На втором месте Польша с 4%. Из этих двух стран в Украину было ввезено 90% всех импортных тепличных овощей. Турция при этом нарастила поставки на 36%, а Польша снизила на 58%.

Резче всего, на 26%, в 2021 году вырос импорт тепличного сладкого перца. Импорт помидоров вырос на 20%, а импорт огурцов — на 17%. При этом Украина даже нарастила экспорт тепличных овощей. Огурцов было экспортировано в 2,4 раза больше, чем за первые 7 месяцев 2020 года, а помидоров — на 41% больше. Перец же Украина практически не экспортирует.

Огурец и помидор из Украины экспортировался преимущественно в Эстонию, Польшу, Молдову и Беларусь.

Напомним, в Украине ожидается дефицит и стремительный рост цен на репчатый лук нового урожая. Из-за значительных осадков в Украине в начале вегетации лука и высоких температур в июле-августе возможен неурожай овоща, что спровоцирует рост цен на этот продукт.