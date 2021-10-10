Потребрынки 1 час назад

Украинские сельхозпроизводители взвинчивают цены на свеклу

На данный момент цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем в 1,7 раза выше, чем в начале октября прошлого года

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

С начала этой недели стоимость столовой свеклы в Украине увеличилась в среднем на 16%, и на сегодняшний день производители готовы отгружать данный корнеплод по 5 — 7 грн за килограмм ($0,19 — 0,27/кг) в зависимости от качества, региона и других условий сделки.

Как сообщают аналитики EastFruit, росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте столовой свеклы.

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В то же время, большинство хозяйств приостановили продажи данного корнеплода высокого качества в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение.

К реализации они предлагают только излишки, в результате чего предложение на рынке несколько ограничено.

На данный момент цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем в 1,7 раза выше, чем в начале октября прошлого года. Однако при этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением.

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По их мнению, дальнейшее удорожание может мотивировать фермеров начать распродажу свеклы из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как результат, к снижению цен на данную продукцию.

Напомним, в 2021 году Украина резко нарастила экспорт овощей борщевого набора и картофеля в Беларусь.

Ранее сообщалось, что в в Украине ожидается дефицит и стремительный рост цен на репчатый лук нового урожая. Из-за значительных осадков в Украине в начале вегетации лука и высокие температуры в июле-августе возможен неурожай овоща, что спровоцирует рост цен на этот продукт.

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