Украинские сельхозпроизводители взвинчивают цены на свеклу

С начала этой недели стоимость столовой свеклы в Украине увеличилась в среднем на 16%, и на сегодняшний день производители готовы отгружать данный корнеплод по 5 — 7 грн за килограмм ($0,19 — 0,27/кг) в зависимости от качества, региона и других условий сделки.

Как сообщают аналитики EastFruit, росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте столовой свеклы.

В то же время, большинство хозяйств приостановили продажи данного корнеплода высокого качества в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение.

К реализации они предлагают только излишки, в результате чего предложение на рынке несколько ограничено.

На данный момент цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем в 1,7 раза выше, чем в начале октября прошлого года. Однако при этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением.

По их мнению, дальнейшее удорожание может мотивировать фермеров начать распродажу свеклы из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как результат, к снижению цен на данную продукцию.

Напомним, в 2021 году Украина резко нарастила экспорт овощей борщевого набора и картофеля в Беларусь.

Ранее сообщалось, что в в Украине ожидается дефицит и стремительный рост цен на репчатый лук нового урожая. Из-за значительных осадков в Украине в начале вегетации лука и высокие температуры в июле-августе возможен неурожай овоща, что спровоцирует рост цен на этот продукт.